В Орле пропал ушедший из медучреждения пациент

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В Орле разыскивают мужчину, который ушел из медучреждения и пропал. О месте нахождения Новикова Андрея Владимировича ничего не известно с 25 августа.

Как сообщает Центр поиска пропавших людей Орловской области, примерно в 13.00 25 августа мужчина ушел из одной из больниц в областном центре и исчез. Приметы пропавшего: на вид 55-60 лет, худощавый, рост 170-175 см, темные короткие волосы. Из особых примет - отсутствие фаланги на безымянном пальце правой руки. Одет он был в серые джинсы и черные трико сверху, футболку, кофту.

Все, кто знает что-либо о судьбе Новикова Андрея Владимировича, просят сообщать в полицию +7 (486) 243-32-32, 02 или 102 (с сотового), дежурные службы поисково-спасательного отряда: +7 (4862) 22-23-01, 22-07-41, а также на телефон горячей линии ПСО "Лиза Алерт" 8 800 700 54 52.