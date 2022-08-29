"Юбилейный" хотят сдать в концессию Фото: Ольга СУПОНЕВА

"Юбилейный" в Орле планируют сдать в концессию. Планируется, что в нем расположится досуговый центр.

Дальнейшую судьбу киноконцертного зала, расположенного в городском парке, обсудили на сессии горсовета. Как рассказал заместитель мэра Орла Алексей Степанов, уже есть потенциальный концессионер, готовый заняться "Юбилейным". Это ООО "Космополис". Согласно условиям сделки, киноконцертный зал должен быть реконструирован.

- Ряд депутатов напомнили представителям администрации города о необходимости жесткого контроля за работой концессионера в случае заключения такого соглашения. Большинство депутатов проголосовали за данное предложение, - сообщили в пресс-службе Орловского горсовета.