В Орле окурок стал причиной пожара в квартире на Автовокзальной

В ЧП, к счастью, никто не пострадал Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

Неосторожное курение довело до пожара на Автовокзальной улице в Орле. В минувшую субботу, 27 августа, горела квартира.

ЧП случилось во второй половине дня, спасателям очевидцы сообщили о происшествии в начале шестого часа. На место прибыл пожарный расчет. К тому моменту из-под двери шел дым, едкий дым заполнил подъезд. Пришлось эвакуировать людей: четверых человек вывели их задымленного дома. В горящей же квартире тоже находился человек, спасателям удалось вызволить мужчину. Пламя потушили.

- В результате пожара в комнате выгорела мягкая мебель и постельные принадлежности. Предположительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при курении, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

А всего за выходные орловские спасатели выезжали на разные происшествия почти сто раз, в основном, им приходилось бороться с огнем.