Последние дни лета в Орле будут теплыми, а с 1 сентября похолодает

Летняя жара в Орле сменится осенней прохладой Фото: Ольга СУПОНЕВА

Последние летние деньки в Орле выдадутся теплыми, а затем температура опустится. Публикуем подробный прогноз погоды в Орле на рабочую неделю 29 августа - 2 сентября.

Как сообщает Росгидрометцентр, в понедельник 29 августа в городе облачно, временами дождь. На термометрах от +15 в ночное до +25 в дневное время. Ветер юго-западный 2 м/c, давление пониженное, 741 мм рт.ст.

Во вторник 30 августа выглянет солнце, воздух прогреется до +15 ночью и до +27 днем. Без осадков, давление на прежнем уровне, ветер с запада 3 м/с.

В среду 31 августа от +15 до +22. Облачно с прояснениями, ожидается небольшой дождь. Западный ветер усилится до 5 м/с, атмосферное давление прежнее.

В четверг 1 сентября уже прохладно: в ночное время +10, а днем всего +17. Облачно с прояснениями, без осадков. Давление поднимется до 745 мм рт.ст., ветер сменит направление на северное, скорость 4 м/с.

В пятницу 2 сентября температура продолжит идти вниз: ночью +7 градусов, днем до +16. Небо облачное с прояснениями, без дождя. Давление 749 мм рт.ст., ветер северо-западный 2 м/с.