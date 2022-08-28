В Орле поймали 20-летнего закладчика с 12 свертками мефедрона

Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

В Орле поймали 20-летнего закладчика с 12 свертками «синтетики». У молодого человека изъяли более 11 граммов мефедрона.

Оперативники задержали орловца с наркотиками в Советском районе областного центра. В его сумке и карманах полицейские нашли 12 полимерных свертков, которые отправили на исследование. Оно показало, что там было почти одиннадцать с половиной граммов мефедрона. Запрещенное вещество 20-летний житель Орла собирался разложить по тайникам.

Следователи завели уголовное дело за покушение на сбыт наркотика в крупном размере.

- В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.