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Происшествия27 августа 2022 9:56

Житель Дагестана проведет 12 лет в колонии за жестокое убийство орловчанки

Мужчина избил женщину и задушил ее веревкой
Сергей Силаев
Фото: Ольга Супонева/Архив "Кп"

Фото: Ольга Супонева/Архив "Кп"

Житель Дагестана проведет 12 лет в колонии за жестокое убийство орловчанки. Мужчина избил женщину и задушил ее веревкой.

Мценский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 57-летнего жителя республики Дагестан. Он был ранее судим, рассказали в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

Суд установил, что в марте 2022 года мужчина распивал спиртные напитки со своей знакомой. У них вспыхнул конфликт. В состоянии алкогольного опьянения на почве ссоры мужчина четырежды ударил женщину по голове и туловищу, а затем задушил веревкой. Потерпевшая скончалась на месте.

Суд назначил наказание в виде 12 лет колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.