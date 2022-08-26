В Орле 1 сентября пройдет интеллектуальный забег «Бегущая книга»

.

Первого сентября на Орловщине пройдет интеллектуальный забег «Бегущая книга». Библиотекари зададут тематические вопросы и подарят книги.

В первый день осени Бунинка присоединится к Всероссийской акции «Бегущая книга-2022». Главная ее цель – расширение аудитории читателей. Работники библиотеки подготовили вопросы о культурном наследии народов России, которые будут задавать прохожим.

- Организаторы проверят знания о музыкальном фольклоре и традиционных обрядах, сказках, мифах и легендах, художественных промыслах, и ремёслах, - рассказали в пресс-службе областного правительства.

За лучшие ответы участники мероприятия получат в подарок интересную книгу и приглашение в библиотеку имени Бунина.

(12+)