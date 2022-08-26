На асфальтирование трех улиц Орла потратят больше 40 миллионов рублей

В Орле еще на трех улицах уложат новый асфальт Фото: Ольга СУПОНЕВА

На асфальтирование трех улиц Орла потратят более 40 миллионов рублей. Подрядчика на ремонт уже ищут.

Новый асфальт на проезжей части улиц Германо и Березовой, а также переулка Ремонтного планируют уложить до 30 ноября этого года. В городской администрации рассказали, что работы оценили в 40, 9 миллионов рублей.

Двойной слой нового покрытия появится на четырех километрах дороги. Тротуары на этих территориях приводить в порядок пока не планируют. Начался поиск подрядчика.

В скором времени в Орле также начнется ремонт улицы Пионерской. Здесь появятся дополнительные парковочные места, по проекту около 100 штук. Для общественного транспорта организуют заездные карманы: в районе дома №7 и около библиотеки ОГУ, установят дорожники и новые остановки.