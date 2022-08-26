Сергея Старосельцева представили губернатору

Управление Росгвардии по Орловской области возглавит Сергей Старосельцев. До назначения на должность он замещал начальника штаба территориального ведомства в Белгороде.

Полковника полиции Сергея Старосельцева назначили на должность 24 августа. Нового руководителя Управления Росгвардии представили главе региона на рабочей встрече в администрации. Там же начальник ведомства обсудил с Губернатором вопросы по обеспечению безопасности жителей региона.

По информации пресс-службы Управления Росгвардии по Орловской области, ранее Сергей Старосельцев занимал должность заместителя начальника штаба Управления Росгвардии по Белгородской области.