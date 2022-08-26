Орловские полицейские навестили семьи, приехавшие в регион с Донбасса

Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

Орловские полицейские и общественники навестили семьи, приехавшие в регион с Донбасса. Вынужденным переселенцам передали гуманитарную помощь.

Пообщаться с семьями из ДНР и ЛНР приехали сотрудники областного УМВД и руководитель орловского Народного фронта Владимир Филонов. С собой они привезли необходимые вещи, продукты и обувь. Также гости обсудили с прибывшими наиболее интересующие их вопросы.

В пресс-службе регионального УМВД отметили, что полицейские и общественники предложили возможные содействие и помощь в решении важных для организации дальнейшего комфортного пребывания семей на территории региона вопросов.

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