Жаркая погода еще задержится в Орле Фото: Ольга СУПОНЕВА

Последние выходные лета в Орле будут пасмурными и жаркими. Публикуем подробный прогноз погоды в Орле на 27-28 августа.

Как сообщает Росгидрометцентр, в субботу 27 августа в городе облачно. В ночное время температура +20 градусов, днем воздух прогреется до +31. Дождя синоптики не прогнозируют. Атмосферное давление в этот день составит 746 мм рт.ст., ветер будет дуть с востока со скоростью 4 м/с.

В воскресенье 28 августа термометры покажут от +18 ночью до +28 градусов днем. В дневное время ожидается небольшой кратковременный дождь, будет облачно. Давление понизится до 743 мм рт.ст., ветер сменит направление на юго-восточное, скорость его составит 3 м/с.

По предварительным прогнозам, последние дни лета на Орловщине еще будут теплыми, а вот с 1 сентября температура опустится до +11..+17, пойдут дожди. Словом, вместе с календарной осенью придет и погодная.