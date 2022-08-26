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Общество26 августа 2022 12:06

В Орле отремонтировали школу после вмешательства прокуратуры

Теперь СОШ №31 готова к учебному году
Сергей Силаев

В Орле отремонтировали школу после вмешательства прокуратуры. Теперь СОШ №31 готова к учебному году.

Прокуратура Железнодорожного района Орла провела проверку. Здание находилось в ненадлежащем состоянии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

На момент проверки фасад здания был в неудовлетворительном состоянии, стены раздевалок требовали обновления. Надзорное ведомство обратилось в суд с иском об обязании выделения средств на ремонт администрации города.

Суд удовлетворил требования. Сейчас в школе отремонтирован фасад и стены раздевалок.