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Расходы бюджета Орловской области увеличили на 4,2 миллиарда рублей. А доходы на 2,28 миллиарда.

Решение было поддержано депутатами Орловского областного совета народных депутатов, сообщила пресс-служба правительства региона.

Руководитель департамента финансов области Елена Сапожникова рассказала изменения произошли после уточнения налоговых и неналоговых доходов, а также из-за поступления федеральных средств и остатков бюджета на 1 января 2022 года

– В результате вносимых изменений доходы областного бюджета увеличены на 2,283 млрд рублей, в том числе налоговые и неналоговые – на 1,9 млрд рублей, целевые безвозмездные поступления – 242 млн рублей, прочие безвозмездные поступления – на 141 млн рублей, - сообщили в пресс-службе правительства.

Доходы областного бюджета в 2022 году составят 49,2 миллиарда рублей. Расходы увеличены на 4,2 миллиарда.