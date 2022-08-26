В Орловской области распахивают не использовавшиеся раньше земли Фото: Ольга СУПОНЕВА

На Орловщине начали обрабатывать неиспользуемую пашню. В оборот уже ввели более 50 тысяч гектаров земли.

Ежегодно в регионе начинают обрабатывать от двух до пяти тысяч гектаров неиспользуемой земли. С 2016 по 2021 год в оборот введено 50, 6 гектаров. Об этом рассказал заместитель Губернатора по вопросам АПК Сергей Борзенков.

Сейчас ресурс почти закончился. Урожайность планируют повысить с помощью плодородных культур. Так, за последние пять лет площади сои достигли практически 150 тысяч гектаров, а рапс занимает 40 тысяч гектаров.

По информации пресс-службы обладминистрации, всего в регионе имеется еще около восьми тысяч гектаров неиспользуемой пашни, пригодной для введения в оборот.