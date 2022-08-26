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Общество26 августа 2022 10:18

Орловская область отправила в Узбекистан полторы тонны колбасы

Продукция прошла проверку на качество
Нина СОКОЛОВА

Орловская область отправила в Узбекистан более полутора тысяч килограммов колбасных изделий. Продукция прошла проверку на качество.

Первая партия готовой мясной продукции ушла в Узбекистан из региона в этом месяце. Орловское предприятие впервые экспортировало колбасные изделия за рубеж. С соблюдением ветеринарных требований страны-импортера туда отправили 1647 килограммов колбасы.

- Качество и безопасность всей экспортируемой продукции подтверждены протоколами испытаний федеральных аккредитованных лабораторий, - уточнили в пресс-службе ТУ Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.