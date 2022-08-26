«Ростелеком» представил сервисы для образования в Орле

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Сотрудники провайдера в ходе работы секции «Цифровая трансформация системы образования в Орловской области» рассказали о возможностях информационной системы «Виртуальная школа» и преимуществах объединения всех учебных заведений региона в единую сеть передачи данных. Кроме того, педагогам была представлена платформа «Ростелеком Лицей», которая может стать помощником учащимся при выполнении домашних заданий и во время подготовки к экзаменам. Павел Зеленин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях: «Задача “Ростелеком Лицей” – сделать дополнительное школьное онлайн-образование качественным, безопасным и доступным. На платформе представлен контент, разработанный ведущими педагогами страны и соответствующий современным образовательным стандартам. Форматы проведения занятий различны: лекции, видеокурсы, тренажеры. При оформлении подписки родители могут проконсультироваться с куратором». Юлия Бухарина, мама девятиклассницы, г. Орёл: «Весной дочке предстоит сдача ОГЭ. Переживаем всей семьей. У “Лицея” есть специальные программы для подготовки к основным государственным экзаменам. Я считаю, что этот сервис очень облегчает жизнь не только ученикам, но и родителям. Не каждую тему могу объяснить, так как уже не помню школьную программу. Да и времени не всегда хватает». Сервис «Ростелеком Лицей» предлагает к изучению всю школьную программу по ФГОС, а также различные развивающие курсы, разработанные экспертами команды. Оформив подписку, пользователи получают доступ к электронной библиотеке знаний по всем предметам, тренажерам для развития логики, памяти, внимания, к дополнительным курсам, развлекательным учебным материалам. Узнать подробности о сервисе «Ростелеком Лицей» можно на сайте или позвонив по номеру 8 800 350 03 35. Реклама