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Происшествия26 августа 2022 9:55

Орловчанка зарезала знакомого кухонным ножом

Конфликт произошел после распития спиртного
Сергей Силаев

Орловчанка зарезала знакомого кухонным ножом. Конфликт произошел после распития спиртного.

В отношении жительницы Орла возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Прокуратура утвердила обвинительное заключение, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Следствие выяснило, что в июне 2022 года женщина выпивала алкоголь со знакомым и между ними вспыхнул словесный конфликт. Местная жительница взяла кухонный нож сильно ударила орловца в грудную клетку. От полученного ранения мужчина скончался.

Железнодорожный районный суд будет рассматривать дело в ближайшее время.