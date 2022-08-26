Орловчанка зарезала знакомого кухонным ножом. Конфликт произошел после распития спиртного.

В отношении жительницы Орла возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Прокуратура утвердила обвинительное заключение, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Следствие выяснило, что в июне 2022 года женщина выпивала алкоголь со знакомым и между ними вспыхнул словесный конфликт. Местная жительница взяла кухонный нож сильно ударила орловца в грудную клетку. От полученного ранения мужчина скончался.

Железнодорожный районный суд будет рассматривать дело в ближайшее время.