Фото: Ольга Супонева/Архив "Кп"

В Орловской области выявили 195 случаев COVID-19 за сутки. Выздоровели 142 человека.

Данные о распространении коронавирусной инфекции в регионе на 26 августа предоставил федеральный оперативный штаб.

Общее число инфицированных достигло отметки 117 944. Из них за последние сутки заразились 195 человек.

Победили болезнь орловцы 114 129 раз. За последние 24 часа больничные закрыли 142 местных жителя.

Медики увезли в больницу 27 человек с положительным диагнозом. За сутки никто не умер. С начала пандемии коронавирус в Орловской области унес жизни 1 939 человек.