Фото: УГИБДД УМВД России ПО Орловской области

В Орловской области пострадали два человека в развалившемся на ходу автобусе. У «ПАЗа» отвалился карданный вал и пробил пол.

О происшествии на дороге Мценск – Орел рассказали в региональной Госавтоинспекции. Это случилось 25 августа, около 19.00.

Неожиданно отвалившийся карданный вал не только пробил пол, но и стал причиной телесных повреждений двух человек: 71-летней пенсионерке и 19-летней девушки.

Всего за прошедшие сутки в Орловской области зарегистрировали 17 аварий. Под Орлом в ДТП пострадал мотоциклист после столкновения с «ПАЗом». В ДТП пострадали три человека и пять травмировались.