Фото: соцсети

Потерявшийся любимец мэра Орла Пушок вернулся домой. Ранее кота искали по всему городу в течение нескольких дней.

– Пушок дома! ОГРОМНОЕ спасибо Ларисе и Алексею, которые вернули нам нашего пушистого друга! Бедняга заплутал по орловским улицам, но главное, что цел и невредим, - написал мэр Орла в соцсетях.

Парахин поблагодарил всех, кто подключился к поискам: СМИ, паблики и людей, присылавших наводки. Напомним, несколько дней назад любимец градоначальника пропал.

Он мог быть в любом районе города, а местные жители посоветовали поискать кота в подвалах, куда часто прячутся животные. В итоге орловцы Лариса и Алексей нашли Пушка и благополучно вернули его домой.