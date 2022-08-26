Фото: Ольга Супонева/Архив "Кп"

В Орле отключили горячую воду на нескольких улицах. Без водоснабжения временно останется ряд домов.

Об отключениях сообщила пресс-служба городской администрации. Это затронет два дома на улице Автовокзальной: 34 и 77А. Здесь воды не будет до 28 августа 17.00.

Ряд домов на Комсомольской: 300, 302, 304, 306, 310, 312, 314, 316, 322, 324, 326, 328, 332, 334, 338, 342, 344, 346, 350, 352, 354, 356, 358, 360, 362, 364, 366, 368, 370, 372 отключат от горячей воды 26 августа с 8.00 до 17.00.

Кроме того, на улице Михалицына, 15а, в переулке Артельном 8б и 8д отключили газ. Рядом ведутся работы из-за недавней утечки газа.

Горячей воды не будет и на улице 8 Марта, 8 с 10.00 до 14.00, а холодной – на улице Металлургов, 48 с 10.00 до 16.00.