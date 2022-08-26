Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

В Орловской области подготовят свыше 340 школьных маршрутов к новому учебному году. Специалисты должны обеспечить безопасность передвижения учеников.

Тему затронули на заседании областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. О подготовке школьных маршрутов рассказал временно исполняющий обязанности начальника УГИБДД УМВД России по Орловской области Александр Бахарев, рассказали в пресс-службе правительства региона.

Было отмечено, что в целом за год количество ДТП снизилось. Особое внимание уделили перевозке детей до учебных заведений и профилактике правонарушений на школьных маршрутах. В настоящее время отрабатываются недостатки перед новым учебным годом.

– В городах и населенных пунктах за 7 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло снижение количества ДТП на 5% и 11% соответственно, - сообщил Александр Бахарев.