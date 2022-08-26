Фото: пресс-служба правительства региона

В Орловской области линейки на 1 сентября пройдут на открытом воздухе. В регионе свыше 150 тысяч человек пойдут получать знания.

О принятом решении рассказали на заседании регионального оперштаба, сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

650 образовательных организаций начнут работу в штатном режиме. Об этом сообщил заместитель руководителя департамента образования Владимир Агибалов.

Руководителям дополнительно разъяснили требования для предотвращения распространению коронавируса. За последние полгода в вузах вакцинировались 11 475 человек, в СПО – почти 1200.

Ношение масок в День знаний будет носить рекомендательный характер. После 1 сентября ученикам будут мерить температуру перед началом учебного дня, помещения будут регулярно проветривать и убирать.