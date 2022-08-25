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В Орле прошло первенство России по сумо. В соревнованиях поучаствовали более пятисот спортсменов.

На первенство России по сумо среди юношей и девушек в Орел приехали спортсмены из 20 регионов страны. Более пятисот сумоистов боролись за победу в возрастных категориях до 15 и 17 лет.

От Орловской области выступили восемь человек. В пресс-службе областного Правительства отметили, что лучшим в составе команды региона стал Кирилл Салихов в весовой категории 70 килограммов, уступивший победителю первенства России.

Подобного рода соревнования по этому виду спорта прошли в областном центре впервые.