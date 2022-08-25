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В Ливнах 27 августа пройдет фестиваль славянской культуры «Время солнца». Гостей ждут различные творческие площадки и гала-концерт.

В этом году местом проведения межрегионального фестиваля славянской культуры стал парк «Славянский сад» в Ливнах. У гостей мероприятия появится возможность приблизиться к русской национальной культуре, народным традициям и обычаям.

Во время фестиваля свою работу начнут шесть творческих площадок и тематических фотозон. Выставка изделий народных промыслов, мастер-класс по народному творчеству, казачьи игры и забавы, хлебосольная скатерть, детские развлечения и сказки, батл частушечниц и гармонистов – все это ожидает гостей праздника.

Также в пресс-службе Правительства области отметили, что еще в программе будет фестиваль народноготворчества «ЛивенскаяМатаня» и гала-концерт с участием орловских коллективов и народных исполнителей из других регионов страны.

КОГДА? ГДЕ?

27 августа, с 11.00 до 18.00

г. Ливны, парк «Славянский сад»

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