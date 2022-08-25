Фото: пресс-служба администрации Орла

В Орле проверили безопасность школ и избирательных участков. Учреждения находятся под круглосуточной охраной, оснащены камерами и системами оповещения.

О готовности соцучреждений и силовых ведомств к Первому сентября и Единому дню голосования разговаривали на заседании городской антитеррористической комиссии.

Все школы взяли под охрану, в помещениях ведется видеонаблюдение. Продолжается установка охранной сигнализации. Она уже появилась в 18 образовательных учреждениях.

По информации администрации Орла, прошли проверку и избирательные участки, которые откроются в связи с довыборами в горсовет. Их также оборудуют камерами и металлодетекторами.