Орловский облсуд оставил в силе приговор экс-главе депздрава Залогину

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Областной суд оставил в силе приговор бывшему главе департамента здравоохранения Орловской области Ивану Залогину. Гособвинение просило ужесточить наказание чиновнику, попавшемуся на превышении должностных полномочий.

Залогина в мае этого года Советский районный суд Орла приговор к трем годам лишения свободы условно и запретил занимать посты в государственных структурах. И сторону обвинения, и сторону защиты такое решение не устроило. Адвокаты Залогина просили смягчить наказание. Однако областной суд изменять приговор не стал.

Коллегия рассмотрела уголовное дело 25 августа и в итоге согласилась с мнением суда первой инстанции.

Как ранее рассказывала "Комсомолка", Залогина задержали и завели на него дело за то, что тот чинил козни бизнесу. В департамент здравоохранения обратилась медицинская фирма, чтобы переоформить лицензию и открыть отделение в регионе. Однако, по устному указанию чиновника, его подчиненный отказал организации под надуманным предлогом. Отказ был сделан в пользу другой фирмы.