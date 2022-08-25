Коммуникации рядом с Красным мостом Орла переносят по специальной переправе и под водой

Фото: пресс-служба администрации Орла

В Орле продолжается перенос коммуникаций через Оку. Часть труб идет по специально построенному рядом с Красным коммуникационному мосту, а часть - под водой.

Об этом рассказали в пресс-службе администрации Орла. Отмечается, что под водой рабочие протягивают трубы по которым пойдут силовые кабели. Трубы теплотрассы уже перенесли, строителям предстоит утеплить их. Далее предстоит запустить новый водопровод.

- Тем временем ООО «Уваровская ПМК-22» готовится к демонтажу оставшегося на Красном мосту тротуара. Предстоит убрать много лишнего бетона. А в Оку продолжают вбивать шпунты. Всего предстоит вбить около 20 тонн. Работы планируется завершить к середине сентября, - сообщает горадминистрация.

По планам, сдать Красный мост должны в ноябре 2023 года.