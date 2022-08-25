После рождения малышей орловским семьям выплачивают единовременное пособие Фото: Нина СОКОЛОВА

Более 700 орловских семей получили пособие при рождении ребенка. В общей сложности родителям выплатили почти 15 миллионов рублей.

Размер единовременного пособия при рождении ребенка в Орловской области составляет 20 472 рубля. С заявлением на получение данной выплаты обратились 720 орловцев. Пенсионный фонд направил на эти цели более 14 миллионов рублей.

В орловском отделении пенсионного фонда уточнили, что также право на пособие появляется даже у тех семей, в которой оба родителя не работают или очно обучаются в вузе.Еще эту выплату могут получить опекуны, усыновители или приемные родители.