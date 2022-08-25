Фото: пресс-служба администрации Орла

В Орле завершилась благотворительная акция «Дорога в школу». С июля месяца неравнодушные орловцы помогали подготовиться к учебному году детям из малообеспеченных семей.

Добрая акция «Дорога в школу», в течение которой нуждающимся семьям помогали собрать детей к школе, началась в июле этого года. Ее завершение отметили праздником с игровой программой в Детском парке. Сюда пригласили ребят из многодетных малообеспеченных семей.

Как рассказали в администрации Орла, накануне 60 детей получили в подарок наборы школьно-письменных принадлежностей. Ранее в рамках благотворительной акции будущим первоклашкам подарили ранцы.