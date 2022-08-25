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Происшествия25 августа 2022 13:30

Орловец потратил почти 7 тысяч рублей и попал под уголовное дело

Во время покупок он использовал найденную карту
Сергей Силаев
Фото: Ольга Супонева/Архив "Кп"

Фото: Ольга Супонева/Архив "Кп"

Орловец потратил почти 7 тысяч рублей и попал под уголовное дело. Во время покупок он использовал найденную карту.

В деле разбирались полицейские. 43-летний житель Мценска обратился в правоохранительные органы с заявлением о пропаже платежного средства. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

В какой-то момент потерявшему начали приходить уведомления о списании денег с карты. Оперативники установили личность нашедшего карту. Он успел потратить 6 700 рублей.

32-летний местный житель не стал отрицать вину и захотел возместить ущерб. Возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.