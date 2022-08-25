Орловский газосиликатный завод готов стать новым инвестором особой экономической зоны

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В Корпорации развития Орловской области (КРОО) сегодня, 25 августа, председатель совета директоров, руководитель областного департамента промышленности и торговли Максим Петров и генеральный директор КРОО Лариса Чернова провели встречу с потенциальным инвестором. Это местная компания - «Орловский газосиликатный завод», входящий в ГК «Авилон»:

Сторона инвестора была представлена Верой Парфененковой, финансовым директором, и Сергеем Ревтовым, главным инженером.

Инвестор планирует построить завод по производству газосиликатного кирпича» мощностью 70 000 куб. метров в год в особой экономической зоне промышленно-производственного типа (ОЭЗ ППТ) «Орел».

Предполагаемый объем инвестиций – 240 млн. руб., планируется создать до 200 рабочих мест.

Как отметил Сергей Реутов, производство будет экологичным, без пылеообразования. В компании уверены, что их продукция будет востребована прежде всего в местной строительной сфере. Он сообщил, что если все пойдет по плану, завод в ОЭЗ «Орел» планируется построить за 2 года и выйти на полную проектную мощность осенью 2024 года.

«Сегодня мы увидели, что наш, орловский, инвестор развивает инвестповестку региона. Инициатива Орловского газосиликатного завода по строительству предприятия в ОЭ наряду с тем, что откроется новое производство, создадутся новые рабочие места, хороша в качестве примера. Они показывают орловским предпринимателям, что нужно и можно инвестировать в свой регион, что здесь для этого есть все условия – здоровый инвестиционный климат, минимум административных барьеров, меры региональной поддержки, стремительно развивающиеся преференциальные зоны. Правительство Орловской области и Корпорация развития сделают все, чтобы ожидания инвесторов оправдывались», - подчеркнул Максим Петров.

Он рассказал представителям инвестора о таких мерах государственной поддержки как промышленная ипотека, о формах помощи бизнесу от регионального Фонда развития промышленности, о новых формах профессиональной подготовки кадров для предприятий.

Лариса Чернова в свою очередь отметила, что в ОЭЗ «Орел» готов участок со всеми коммуникациями для строительства нового завода, останется только подключиться к газу, электричеству и воде. А КРОО традиционно окажет инвестору полное сопровождение по техническим, правовым, административным вопросам.

Сейчас компания «Орловский газосиликатный завод» совместно с КРОО начала процедуру оформления резиденства.