Орловец не устроился на работу и заплатил штраф. Обязанность трудоустройства ранее возложил суд.

Жителя Новосильского района осудили за использование поддельного документа. Ранее судимого местного жителя снова признали виновным. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

Установлено, что мужчина был судим за попытку грабежа. В первый раз его лишили свободы условно, однако суд постановил, что орловец должен устроиться на работу и предоставить справку.

Местный житель предоставил справку в местный филиал УФСИН, однако она была поддельной. Суд назначил штраф в размере 20 тысяч рублей. Приговор суда еще не вступил в законную силу.