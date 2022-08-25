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Общество25 августа 2022 11:36

В Орловской области до конца сентября продлили режим повышенной готовности из-за COVID-19

Решение приняли на заседании оперштаба
Сергей Силаев
Фото: Ольга Супонева

Фото: Ольга Супонева

В Орловской области до конца сентября продлили режим повышенной готовности из-за COVID-19. Решение приняли на заседании оперштаба.

О принятых мерах 25 августа на заседании регионального оперативного штаба рассказали в пресс-службе правительства Орловской области. Режим продлен до 30 сентября включительно.

Причина продления – рост заболеваемости среди жителей Орловщины коронавирусной инфекцией, внебольничными пневмониями и ОРВИ. Только за последние сутки COVID-19 в Орловской области заразились 190 орловцев.

С 22 августа рекомендовано ввести масочный режим в больницах, учреждениях соцзащиты и при проведении массовых мероприятий. Помимо этого, жителям рекомендовано носить защитные маски в общественном транспорте и такси.