Фото: Ольга Супонева

В Орловской области до конца сентября продлили режим повышенной готовности из-за COVID-19. Решение приняли на заседании оперштаба.

О принятых мерах 25 августа на заседании регионального оперативного штаба рассказали в пресс-службе правительства Орловской области. Режим продлен до 30 сентября включительно.

Причина продления – рост заболеваемости среди жителей Орловщины коронавирусной инфекцией, внебольничными пневмониями и ОРВИ. Только за последние сутки COVID-19 в Орловской области заразились 190 орловцев.

С 22 августа рекомендовано ввести масочный режим в больницах, учреждениях соцзащиты и при проведении массовых мероприятий. Помимо этого, жителям рекомендовано носить защитные маски в общественном транспорте и такси.