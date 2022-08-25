"Орловский батальон" отправился в зону СВО на Украине

Кадр из сюжета ОГТРК Фото: Скриншот с видео

В зону СВО на Украине отправился "Орловский батальон". Мужчины из разных районов региона примут участие в специальной военной операции.

Об этом сообщает "Орловское информбюро". Уроженцы города и пригорода Орла, Ливенского района и других поехали на Украину добровольцами. В призывном пункте 24 августа состоялся митинг в честь отправления "Орловского батальона".

Для тех, кто примет участие в спецоперации, предусмотрены льготы, а также выплаты по контракту и региональные выплаты.