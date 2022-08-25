В Орловской области почти 700 человек нарушили правила оборота оружия

Фото: Андрей АБРАМОВ Фото: Архив "КП"

Почти 700 орловцев нарушили правила оборота оружия. Недобросовестных владельцев оштрафовали.

Около 20 тысяч проверок провели росгвардейцы с начала этого года. Они выявили 690 нарушений оружейного законодательства. В основном, жители региона вовремя не продлили или не переоформили разрешение на оружие. Каждый из них получил штраф.

В пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области отметили, что орловцам, не оплатившим штраф, грозит наложение двукратного штрафа и ареста на срок до 15 суток. Кроме того, за повторное привлечение к административной ответственности можно и вовсе лишиться разрешения на оружие.