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Общество25 августа 2022 10:21

В Орловской области почти 700 человек нарушили правила оборота оружия

Недобросовестных владельцев оштрафовали
Нина СОКОЛОВА
Фото: Андрей АБРАМОВ

Фото: Андрей АБРАМОВ

Фото: Архив "КП"

Почти 700 орловцев нарушили правила оборота оружия. Недобросовестных владельцев оштрафовали.

Около 20 тысяч проверок провели росгвардейцы с начала этого года. Они выявили 690 нарушений оружейного законодательства. В основном, жители региона вовремя не продлили или не переоформили разрешение на оружие. Каждый из них получил штраф.

В пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области отметили, что орловцам, не оплатившим штраф, грозит наложение двукратного штрафа и ареста на срок до 15 суток. Кроме того, за повторное привлечение к административной ответственности можно и вовсе лишиться разрешения на оружие.