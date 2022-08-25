В Орел приехал поезд Победы

Фото: пресс-служба правительства Орловской области

В Орел 25 августа приехал поезд Победы. В регионе он совершит памятные рейсы в честь 79-й годовщины Победы на Курской дуге.

Встречали поезд утром на вокзале. В качестве пассажиров - ветераны войны и труда, работники железнодорожного транспорта, волонтеры, в качестве встречающей стороны - первые лица области и города, железнодорожники, горожане. В честь прибытия состава состоялся праздник прямо на перроне.

Фото: пресс-служба правительства Орловской области

- Звучали знаменитые композиции военных лет в исполении музыкантов военного оркестра Академии ФСО России, известные песни времен Великой Отечественной войны. Были организованы танцевальные творческие номера. Внимание гостей также привлекла выставка оружия периода 1941-1945 годов, представленная членами поисковых организаций, - рассказали в пресс-службе правительства Орловской области.

Фото: пресс-служба правительства Орловской области

Поезд Победы проедет проследует 25 августа по маршруту «Орел – Верховье», а 26 августа по маршруту «Орел – Глазуновка – Мценск».