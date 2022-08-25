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Трамвайно-троллейбусное предприятие Орла получит 48 автобусов до конца 2023 года. 28 из них направят в 2022 году.

Постановление подписал губернатор Орловской области Андрей Клычков 23 августа. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Автобусы будут низкопольными, с вместимостью не менее 90 мест и возможностью перевозки людей-инвалидов. Стоимость 48 автобусов покроют за счет бюджетных кредитов. Цена транспорта – почти 824 миллиона рублей.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что предприятие получит 20 автобусов в 2023 году. Оставшиеся 28 поступят в 2022 году.