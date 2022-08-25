Без горячей воды и электричества остались несколько улиц в Орле 25 августа

В Орле проходит отключение горячей воды и света Фото: Нина СОКОЛОВА

25 августа в Орле проходит отключение горячей воды и электричества. Без коммунальных благ временно остались жители нескольких улиц, публикуем список адресов.

Горячая вода отключена в доме №52 по улице Русанова. Причиной тому, по информации городской администрации, стали плановые работы на теплотрассе. Время отключения с 9.00 до 17.00.

Света не будет до 17.00 по следующим адресам: улица Советская, 70А, улица Герцена, 1, 3, 9, 11, 17, улица Московская, 41, 43, 45. Отключение электроэнергии связано с техническим обслуживанием трансформаторных подстанций, от которых питаются указанные дома

Также после 20.00 вечера 25 августа в несколько домов вернется ранее отключенная горячая вода. Это многоэтажки по улицам Кромская, 8, 9, 10Д, Е, Г, Ж, 11, Планерная, 53, 55 (школа 40), 57, 59, 61, 63 (д/сад 7), 65, 67, 69, Машкарина, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16А (д/сад 87), 20, Саханская, 3, Чечневая, 1; Высокая, 1, переулку Светофорному, 4, Южному, 5, улице Паровозной, 58, 60, 62, 64, 69, 97.