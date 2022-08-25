Орловские автогонщики завоевали бронзу на Кубке Курской области по трофи-рейду

Победу среди "туристов" праздновали хозяева Вячеслав и Владимир Денисовы. Фото со страницы "комитет по ФК и спорту Курской области" в VK.

В Железногорском районе состоялся Кубок Курской области по трофи-рейду. Соревнования проходили в классах «Туризм», ТР1 и ТР0. Орловские гонщики Дмитрий Чернышов и Дмитрий Никулин заняли третье место в «ТР0». Победу в этом классе праздновали спортсмены из Калуги Дмитрий Тюрин и Денис Бойков. Вторыми стали их земляки Кирилл Моисеенко и Василий Шишко.

Как сообщалось ранее, орловские спортсмены стали призерами всероссийских соревнований по лыжероллерам.

Тем временем, орловские легкоатлеты выиграли две медали на всероссийских соревнованиях. Анастасия Мадышева выиграла забег на 1500 метров. А в беге на 3000 метров бронзу завоевал Никита Калганов.