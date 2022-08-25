Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

За хранение «синтетики» двое орловцев попали под уголовное дело. У них нашли более грамма запрещенного вещества.

Двух молодых людей 22-х и 26-ти лет полицейские задержали в Северном районе областного центра. В ходе досмотра у них изъяли два свертка, перемотанных изолентой.

- Исследование, проведенное в Экспертно-криминалистическом центре, показало, что внутри них находится синтетическое наркотическое средство – производное N-метилэфедрона массой 1,19 грамма, – уточнили в пресс-службе регионального УМВД.

Как рассказали правоохранителям задержанные, наркотик они купили бесконтактно и собирались его употребить. Следователи завели уголовное дело по статье о незаконном хранении наркотических средств. Орловцев задержали в порядке статьи 91 УПК РФ.