В Орловской области поймали 18-летнего угонщика велосипеда

Велоугонщика задержали полицейские в Дмитровском районе Фото: Архив "КП"

В Орловской области полицейские поймали 18-летнего угонщика велосипеда. Парень украл транспорт из подъезда многоквартирного дома.

Хозяин велосипеда обратился в отдел полиции Дмитровского района, когда не обнаружил своего железного коня на привычном месте. Он хранил его в подъезде, но вот замок не использовал. Ущерб владелец пропавшего транспорта оценил в 10 тысяч рублей. Полицейские стали искать возможного вора.

- Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в противоправном деянии. Им оказался 18-летний житель Дмитровского района. Полицейские изъяли у него похищенный велосипед. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.