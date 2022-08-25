Фото: пресс-служба администрации Орла

В Советском районе Орла благоустроили два двора. Преобразились территории на улице Гуртьева и в Ягодном переулке.

Отремонтированные дворы дома № 15 в Ягодном переулке и дома № 18 по улице Гуртьева принимали представители горадминистрации, депутаты округа и местные жители.

Подрядчик провел работы по благоустройству успешно. Так, во дворах уложили новый асфальт, установили бордюры и лавочки с урнами. Новое асфальтовое покрытие прошло все необходимые проверки.

В пресс-службе администрации Орла отметили, чтоу объектов повышенный срок гарантии – 7 лет. Подрядчик будет нести ответственность за качество работ и при каких-либо поломках или разрушениях исправит всё в рамках гарантийных обязательств.