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Общество25 августа 2022 6:55

В Орле пройдет экологическая акция «ЭкоСбор»

Вторсырье будут принимать в каждом районе областного центра
Нина СОКОЛОВА
Мусор можно будет сдать на переработку

Мусор можно будет сдать на переработку

Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле вновь пройдет акция «ЭкоСбор». Вторсырье будут принимать в каждом районе областного центра.

Экологическая акция пройдет в Орле в эту субботу, 27 августа. С 10.30 и до 13.00 все желающие смогут принести макулатуру, мягкий и твердый пластик, а также металл в пункты приема. После сбора вторсырье отправят на переработку.

Организаторы рассказали, где расположатся эти пункты. В Советском районе собирать вторсырье будут на улице Приборостроительной, 45, мини-стадионе имени Аршавина и возле памятника Жертвам радиационных катастроф. В Заводском районе пункт приема откроют на Комсомольской площади. В Железнодорожном районе он расположится в сквере «Юность» на улице Московской, а в Северном – возле памятника «Алеша».