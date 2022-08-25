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Общество25 августа 2022 6:48

В Орловской области разрослась повилика

Сорняк заполонил практически 160 гектаров земли
Нина СОКОЛОВА
Повилика заполонила сельхозугодья

Повилика заполонила сельхозугодья

В Орловской области разрослась повилика. Сорняк заполонил практически 160 гектаров земли.

Очаг повилики был обнаружен на земельных участках Котовского сельского поселения в Свердловском районе. В Управлении Россельхознадзорапо Орловской и Курской областям рассказали, что сорняк занял 158 гектаров. На этих участках ввели карантин.

Чтобы уничтожить очаг растения-паразита и не допустить его распространения на новые посевы, проводится комплекс необходимых мероприятий.