Повилика заполонила сельхозугодья

В Орловской области разрослась повилика. Сорняк заполонил практически 160 гектаров земли.

Очаг повилики был обнаружен на земельных участках Котовского сельского поселения в Свердловском районе. В Управлении Россельхознадзорапо Орловской и Курской областям рассказали, что сорняк занял 158 гектаров. На этих участках ввели карантин.

Чтобы уничтожить очаг растения-паразита и не допустить его распространения на новые посевы, проводится комплекс необходимых мероприятий.