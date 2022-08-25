Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В Орле пожарные спасли 4 и эвакуировали 6 человек из горящей квартиры в переулке Артельном. Огонь полыхал в одной из комнат и на балконе.

Сообщение о возгорании в областной столице спасатели получили около 9 утра, 24 августа. В многоквартирном доме в переулке Артельном загорелась квартира на шестом этаже. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

Пожарные спасли четыре человека и эвакуировали еще шесть. Пострадала девушка, но отказалась от госпитализации. Причину пожара устанавливают специалисты.