Орел
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия25 августа 2022 6:38

В Орле пожарные спасли 4 и эвакуировали 6 человек из горящей квартиры в переулке Артельном

Огонь полыхал в одной из комнат и на балконе
Сергей Силаев
Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В Орле пожарные спасли 4 и эвакуировали 6 человек из горящей квартиры в переулке Артельном. Огонь полыхал в одной из комнат и на балконе.

Сообщение о возгорании в областной столице спасатели получили около 9 утра, 24 августа. В многоквартирном доме в переулке Артельном загорелась квартира на шестом этаже. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

Пожарные спасли четыре человека и эвакуировали еще шесть. Пострадала девушка, но отказалась от госпитализации. Причину пожара устанавливают специалисты.