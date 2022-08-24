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Общество24 августа 2022 14:00

В Орле работодатель выплатил двум сотрудникам зарплату после вмешательства прокуратуры

Общая задолженность составила почти 30 тысяч рублей
Сергей Силаев

В Орле работодатель выплатил двум сотрудникам зарплату после вмешательства прокуратуры. Общая задолженность составила почти 30 тысяч рублей.

Прокуратура Заводского района города Орла провела проверку после обращения двух местных жителей. Они сообщили, что их трудовые права нарушены. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Два местных жителя добросовестно трудились в июне 2022 года в одной из организаций, однако зарплату они не получили. В результате работодатель задолжал свыше 29 тысяч рублей. Прокуратура внесла представление.

После реакции прокуратуры орловцы получили заработанные деньги. Из трудовые права восстановлены.