Орел
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество24 августа 2022 13:23

В Мценске преобразят Привокзальную площадь

После реконструкции вид кардинально изменится
Сергей Силаев
Фото: пресс-служба правительства Орловской области

Фото: пресс-служба правительства Орловской области

В Мценске преобразят Привокзальную площадь. После реконструкции вид кардинально изменится.

О планах по изменению площади рядом с вокзалом в Мценске сообщили в пресс-службе областного правительства.

Проектировщики задумали привести вокзал и водонапорную башню к первоначальному виду. Рядом появятся новая детская площадка и современная парковка. Также было предложено установить деревянную крепость на входе в древнерусском стиле.

Амчане также увидят обновленные пространства, посвященные истории города: православную аллею со звонницей и памятником, памятник, поклонный крест, а также аллея знаменитых местных жителей.