Фото: пресс-служба правительства Орловской области

В Мценске преобразят Привокзальную площадь. После реконструкции вид кардинально изменится.

О планах по изменению площади рядом с вокзалом в Мценске сообщили в пресс-службе областного правительства.

Проектировщики задумали привести вокзал и водонапорную башню к первоначальному виду. Рядом появятся новая детская площадка и современная парковка. Также было предложено установить деревянную крепость на входе в древнерусском стиле.

Амчане также увидят обновленные пространства, посвященные истории города: православную аллею со звонницей и памятником, памятник, поклонный крест, а также аллея знаменитых местных жителей.