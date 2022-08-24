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Общество24 августа 2022 11:34

В Орле гаишники проверили машины с тонировкой

Более 20 нарушителей получили административку
Нина СОКОЛОВА
Любители затемнить окна в машине нарвались на штрафы

Любители затемнить окна в машине нарвались на штрафы

Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орле гаишники проверили машины с тонировкой. Более 20 нарушителей получили административку.

Профилактический рейд в областном центре провели сотрудники городского ОГИБДД. Полицейские останавливали тонированные автомобили и проверяли светопропускаемость лобовых и передних боковых стекол.

Без нарушений требований технического регламента не обошлось. В отделе пропаганды регионального УГИБДД сообщили, что административные материалы составили на 23 орловцев, которые слишком сильно затонировали свои машины.