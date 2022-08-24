Мэр Орла попросил помочь найти кота Пушка

Пропал друг семьи мэра Пушок Фото: соцсети

Мэр Орла попросил жителей помочь с поисками кота. По словам Юрия Парахина, дорогой семье градоначальника друг может находиться в любом районе города.

Мэр обратился за помощью к горожанам в своих соцсетях.

- Пропал дорогой моей семье друг. Его зовут Пушок. Отличительные черты: белые носочки на передних и задних лапках, белые грудка и животик. Он может быть в любом районе Орла, но мне очень хотелось бы вернуть его домой, - написал Парахин Вконтакте.

Всех, кто знает что-либо о возможном месте нахождения питомца, глава города просит сообщать ему в личных сообщениях или под постом в соцсети. Орловцы уже посоветовали поискать в подвалах многоквартирных домов, куда часто прячутся кошки.