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Общество24 августа 2022 11:03

Мэр Орла попросил помочь найти кота Пушка

По словам Юрия Парахина, домашний любимец может быть в любом районе города
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
Пропал друг семьи мэра Пушок

Пропал друг семьи мэра Пушок

Фото: соцсети

Мэр Орла попросил жителей помочь с поисками кота. По словам Юрия Парахина, дорогой семье градоначальника друг может находиться в любом районе города.

Мэр обратился за помощью к горожанам в своих соцсетях.

- Пропал дорогой моей семье друг. Его зовут Пушок. Отличительные черты: белые носочки на передних и задних лапках, белые грудка и животик. Он может быть в любом районе Орла, но мне очень хотелось бы вернуть его домой, - написал Парахин Вконтакте.

Всех, кто знает что-либо о возможном месте нахождения питомца, глава города просит сообщать ему в личных сообщениях или под постом в соцсети. Орловцы уже посоветовали поискать в подвалах многоквартирных домов, куда часто прячутся кошки.